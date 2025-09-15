La Fête de la Fraise Écaillon

La Fête de la Fraise Écaillon dimanche 17 mai 2026.

La Fête de la Fraise

Rue des Maraichons Écaillon Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

À Écaillon on célèbre la fraise sous toutes ses formes !

Chaque année au mois de mai, c’est un événement incontournable à faire en Cœur d’Ostrevent.

Tout le dimanche, un programme riche en animations attendu par toutes les générations !

Au lever du jour, déambulez dans la brocante géante pour y dénicher des vêtements, objets de collection ou jouets pour enfants.

Tout au long de la journée, profitez de concerts d’artistes qui viennent se produire sur scène tout style confondu.

Et pour les plus gourmands, c’est le moment parfait pour déguster la bière à la fraise, la tarte à la fraise ou simplement votre barquette de fraises !

Buvette et petite restauration sur place, pratique pour passer la journée entière dans l’ambiance.

Pourquoi venir à la Fête de la Fraise ? Pour la convivialité de partager un moment ensemble, en famille et entre amis. Pour vos papilles et goûter des produits locaux et artisanaux. Et tout simplement pour découvrir la culture locale d’Écaillon !

Rue des Maraichons Écaillon 59176 Nord Hauts-de-France +33 3 27 08 45 06 info@coeur-ostrevent-tourisme.fr

English :

Écaillon celebrates strawberries in all their forms!

Every year in May, it’s a not-to-be-missed event in the C?ur d’Ostrevent.

All Sunday long, a rich program of events awaits all generations!

At dawn, stroll through the giant flea market to find children’s clothes, collectibles and toys.

Throughout the day, enjoy concerts by artists of all styles.

And for those with a sweet tooth, it’s the perfect time to enjoy strawberry beer, strawberry tart or simply your own punnet of strawberries!

With refreshments and snacks on site, it’s easy to spend the whole day enjoying the atmosphere.

Why come to the Strawberry Festival? For the conviviality of sharing a moment together, with family and friends. For your taste buds, to sample local, artisanal products. And simply to discover the local culture of Écaillon!

German :

In Écaillon wird die Erdbeere in all ihren Formen gefeiert!

Jedes Jahr im Mai ist dies ein Ereignis, das man in C?ur d’Ostrevent nicht verpassen sollte.

Den ganzen Sonntag über gibt es ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm, das von allen Generationen erwartet wird!

Bei Sonnenaufgang können Sie durch den riesigen Trödelmarkt schlendern und nach Kleidung, Sammlerstücken oder Kinderspielzeug stöbern.

Den ganzen Tag über gibt es Konzerte von Künstlern aller Stilrichtungen.

Und für die Feinschmecker unter Ihnen ist dies der perfekte Zeitpunkt, um Erdbeerbier, Erdbeertorte oder einfach nur Ihre Schale Erdbeeren zu probieren!

Getränkeausschank und kleine Snacks vor Ort, praktisch, um den ganzen Tag in der richtigen Stimmung zu verbringen.

Warum sollten Sie zum Erdbeerfest kommen? Für die Geselligkeit, einen Moment gemeinsam mit Familie und Freunden zu verbringen. Für Ihren Gaumen, um lokale und handwerkliche Produkte zu probieren. Und ganz einfach, um die lokale Kultur von Écaillon zu entdecken!

Italiano :

Écaillon celebra le fragole in tutte le loro forme!

Ogni anno, a maggio, è un evento imperdibile nel C?ur d’Ostrevent.

Per tutta la domenica, un programma ricco di intrattenimenti attende tutte le generazioni!

All’alba, passeggiate nel gigantesco mercato delle pulci per trovare vestiti, oggetti da collezione e giocattoli per bambini.

Durante la giornata, godetevi i concerti di artisti di tutti gli stili.

E per i più golosi, è il momento perfetto per gustare la birra alla fragola, la crostata di fragole o semplicemente il proprio cestino di fragole!

In loco sono presenti anche un bar e un piccolo snack bar, per trascorrere l’intera giornata con stile.

Perché venire alla Festa delle fragole? Per la convivialità di condividere un momento insieme, con la famiglia e gli amici. Per le vostre papille gustative e per assaggiare i prodotti artigianali locali. E, semplicemente, per scoprire la cultura locale di Écaillon!

Espanol :

Écaillon celebra la fresa en todas sus formas

Cada año, en mayo, es una cita ineludible en la ciudad de Ostrevent.

Durante todo el domingo, un programa repleto de animaciones espera a todas las generaciones

Al amanecer, pasee por el mercadillo gigante para encontrar ropa, objetos de colección y juguetes para niños.

A lo largo del día, disfrute de conciertos de artistas de todos los estilos.

Y para los más golosos, es el momento perfecto para degustar cerveza de fresa, tarta de fresa o, simplemente, ¡su propia cesta de fresas!

También hay un bar de refrescos y un pequeño snack bar en el recinto, para que pueda pasar todo el día con estilo.

¿Por qué venir a la Fiesta de la Fresa? Por la convivencia de compartir un momento en familia o entre amigos. Por sus papilas gustativas y para degustar productos locales y artesanales. Y, simplemente, para descubrir la cultura local de Écaillon

L’événement La Fête de la Fraise Écaillon a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent