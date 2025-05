La Fête de la Fraise – La Ferme Fruitière de la Hautière / La Chapelle sur Erdre / Loire Atlantique La Chapelle-sur-Erdre, 31 mai 2025, La Chapelle-sur-Erdre.

La Fête de la Fraise La Ferme Fruitière de la Hautière / La Chapelle sur Erdre / Loire Atlantique La Chapelle-sur-Erdre Samedi 31 mai, 09h00 Entrée libre

Pour la troisième année consécutive, la Ferme Fruitière de la Hautière vous invite à célébrer la Fête de la Fraise ! Rendez-vous le samedi 31 mai 2025 de 9h à 19h pour une journée gourmande !

Pour la troisième année consécutive, la Ferme Fruitière de la Hautière vous invite à célébrer la Fête de la Fraise !

Rendez-vous le samedi 31 mai 2025 de 9h à 19h pour une journée gourmande, festive et 100 % fraise, à partager en famille ou entre amis !

Au programme : une explosion de fraises sous toutes leurs formes !

À la découverte de la fraise :

– Cueillette de fraises en libre-service, directement dans nos champs

– Dégustations à base de fraises

– Balade botanique « La fraise et son écosystème »

– Animations autour de la culture de la fraise et de ses variétés

Spectacles et ambiance :

– Rencontre magique avec le magicien Eligius

– Concerts en plein air : Anna et Louis, suivis du groupe Layla Duo

Marché, boutique locale et restauration fruitée :

– Marché de créateurs (avec La Bouillonnière de Culture)

– Food trucks et bar sur place

– Le magasin de producteurs locaux de la Ferme Fruitière (ouvert toute l’année) vous accueille avec ses produits frais — dont nos fameuses fraises !

‍ ‍ ‍ Animations pour petits et grands :

– Atelier d’origami spécial fraise pour les enfants

– Jeux en plein air

– Concours de corbeilles de fruits (avec, bien sûr, de belles fraises à mettre en valeur !)

– Grand jeu concours spécial fraise avec de délicieuses récompenses

– Visite du Jardin des Hespérides

Nous vous attendons nombreuses et nombreux le samedi 31 mai 2025 pour cette journée conviviale et familiale !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-31T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-31T19:00:00.000+02:00

1

https://www.facebook.com/events/4057355811250086?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

La Ferme Fruitière de la Hautière / La Chapelle sur Erdre / Loire Atlantique La Ferme Fruitière de la Hautière La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique