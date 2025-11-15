La Fête de la Fringue à la MJC nini chaize Aouste-sur-Sye
La Fête de la Fringue à la MJC nini chaize Aouste-sur-Sye samedi 15 novembre 2025.
6 rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye Drôme
Début : 2025-11-15 11:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
Ne ratez pas la Fête de la Fringue automne/hiver pour alléger vos placards et renouveler votre garde-robe et celle de vos enfants. Dépôt avant le 15 novembre. Ateliers réparation textile, jeux, documentaires…etc.!
6 rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 contact@mjcninichaize.org
English :
Don’t miss the Autumn/Winter Fringe Fair to lighten your closets and renew your wardrobe and that of your children. Deposit before November 15. Textile repair workshops, games, documentaries…etc.!
German :
Verpassen Sie nicht die Herbst/Winter-Fringue-Fete, um Ihre Schränke zu entlasten und Ihre Garderobe und die Ihrer Kinder zu erneuern. Abgabe bis zum 15. November. Workshops zur Reparatur von Textilien, Spiele, Dokumentarfilme…usw.!
Italiano :
Non perdetevi la Fiera Fringe autunno/inverno per alleggerire gli armadi e rinnovare il vostro guardaroba e quello dei vostri figli. Deposito entro il 15 novembre. Laboratori di riparazione tessile, giochi, documentari…!
Espanol :
No te pierdas la Feria Fringe de otoño/invierno para aligerar tus armarios y renovar tu guardarropa y el de tus hijos. Depósito antes del 15 de noviembre. Talleres de reparación textil, juegos, documentales, etc
