Informations pratiques

Arbanats

La fête de la Gerbaude aux vignobles Reynaud

42 avenue Maurice la Chatre Arbanats Gironde

Tarif : 37 – 37 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 11:30:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Déjeuners au domaine, ateliers dans les vignes, rencontres avec les vignerons… La Fête de la Gerbaude permet d’échanger librement avec les vignerons, déguster leurs cuvées et partager un moment placé sous le signe de la convivialité, du terroir et de l’art de vivre.

11h30 = accueil dans les domaines

12h = Déjeuner vigneron. Prenez place à la table des vignerons pour un déjeuner convivial accompagné des cuvées des domaines présents. L’occasion de découvrir leurs histoires, leurs terroirs, leurs projets et d’échanger librement avec eux dans une ambiance chaleureuse.

14h-17h = Ateliers. L’après-midi sera rythmé par des ateliers imaginés et animés par les vignerons. Entre découvertes, dégustations, jeux et expériences immersives, chaque domaine vous proposera une façon originale d’explorer son univers.

Une expérience interactive où l’on vient autant pour découvrir que pour participer .

42 avenue Maurice la Chatre Arbanats 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 20 13 contact@vignobles-reynaud.fr

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English : La fête de la Gerbaude aux vignobles Reynaud

L’événement La fête de la Gerbaude aux vignobles Reynaud Arbanats a été mis à jour le 2026-08-06 par La Gironde du Sud