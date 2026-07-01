La fête de la grenouille Place de la halle Busset
samedi 18 juillet 2026 · Place de la halle · Busset
Informations pratiques
Busset
La fête de la grenouille
Place de la halle Intersection rue de la Cure et rue du château de Busset Busset Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 01:00:00
Date(s) :
2026-07-18
2ème édition de la fête de la grenouille le samedi 18 juillet 2026 sur la place de la Halle à Busset, à partir de 19 heures, dans une ambiance festive et musicale !
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Place de la halle Intersection rue de la Cure et rue du château de Busset Busset 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes compagnons.bussetois@gmail.com
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English :
The 2nd edition of the Frog Festival will take place on Saturday, July 18, 2026, at Place de la Halle de Busset, starting at 7:00 p.m., in a festive and musical atmosphere!
L’événement La fête de la grenouille Busset a été mis à jour le 2026-06-30 par Vichy Destinations