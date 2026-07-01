UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Busset

La fête de la grenouille Place de la halle Busset

samedi 18 juillet 2026 · Place de la halle · Busset

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la halle
Adresse
Intersection rue de la Cure et rue du château de Busset
Ville
03270 Busset
Département
Allier
Tarif
20 20 20

Busset

La fête de la grenouille

Place de la halle Intersection rue de la Cure et rue du château de Busset Busset Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 01:00:00

Date(s) :
2026-07-18

2ème édition de la fête de la grenouille le samedi 18 juillet 2026 sur la place de la Halle à Busset, à partir de 19 heures, dans une ambiance festive et musicale !
  .

Place de la halle Intersection rue de la Cure et rue du château de Busset Busset 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   compagnons.bussetois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 2nd edition of the Frog Festival will take place on Saturday, July 18, 2026, at Place de la Halle de Busset, starting at 7:00 p.m., in a festive and musical atmosphere!

L’événement La fête de la grenouille Busset a été mis à jour le 2026-06-30 par Vichy Destinations