La fête de la grenouille Place de la halle Busset

Informations pratiques

Busset

La fête de la grenouille

Place de la halle Intersection rue de la Cure et rue du château de Busset Busset Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 01:00:00

Date(s) :

2026-07-18

2ème édition de la fête de la grenouille le samedi 18 juillet 2026 sur la place de la Halle à Busset, à partir de 19 heures, dans une ambiance festive et musicale !

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Place de la halle Intersection rue de la Cure et rue du château de Busset Busset 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes compagnons.bussetois@gmail.com

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English :

The 2nd edition of the Frog Festival will take place on Saturday, July 18, 2026, at Place de la Halle de Busset, starting at 7:00 p.m., in a festive and musical atmosphere!

L’événement La fête de la grenouille Busset a été mis à jour le 2026-06-30 par Vichy Destinations