La Fête de la laine – un week-end gratuit à La Villette La Ferme du Parc de la Villette Paris

Programme :

> TRANSHUMANCE • Tout public

Traversez le parc avec le troupeau de moutons et assistez au travail des bergers et de leurs chiens.

Sam & dim 10h · Départ depuis la parcelle des

moutons située devant la Philharmonie

Sam & dim 16h · Départ depuis la Ferme de la Villette

Durée 1h30 env.

> ACTIVITÉS EN FAMILLE • Tout public

Echangez sur les pratiques de l’écopâturage. Découvrez les différentes étapes de transformation de la laine avec les fileuses et la tisserande : lavage, tressage, tissage, teinture…

Sam & dim 10h-13h15 & 14h15-18h

> TONTE DES MOUTONS • Tout public

Assistez à la récolte de la laine avec le tondeur et le berger.

Sam & dim 12h & 14h30 · Durée 1h env.

Les brebis solognotes de Vernopâture sont de retour pour un week-end festif qui célèbre l’arrivée du printemps. Rejoignez les bergers, leurs chiens et le troupeau de moutons pour partir en transhumance sur le parc et rendez-vous à la Ferme de la Villette pour participer à des activités autour de la laine.

Du samedi 11 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00

La Ferme du Parc de la Villette 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris



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