La Fête de la Morue a 30 ans : Rétro 1996 / Fargo, Cinéma La Lanterne, Bègles

La Fête de la Morue a 30 ans : Rétro 1996 / Fargo Dimanche 21 juin, 18h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Dans le cadre du cycle Retour en 1996 à l’occasion des 30 ans de la Fête de la Morue. 1 film chaque dimanche du mois de juin.

Le film : Fargo, des frères Cohen

Interdit – 12 ans

Un vendeur de voitures d’occasion endetté fait enlever sa femme par deux petites frappes afin de toucher la rançon qui sera versée par son richissime beau-père. Mais le plan ne va pas résister longtemps à l’épreuve des faits et au flair d’une policière enceinte…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://begleslalanterne.cine.boutique/?tab=soon »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

(Re)découvrez le classique des frères Cohen sur grand écran Quiz spécial “1996” avant le film. Une surprise sera réservée aux spectateur.ices né.es en 1996 ! ciné cinéma

La Lanterne