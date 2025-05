La Fête de la Musique à la Boissonneuse – La Fouillade, 21 juin 2025 07:00, La Fouillade.

Aveyron

La Fête de la Musique à la Boissonneuse Le Bousquet La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Pour l’occasion, l’équipe de la Boissonneuse vous a concocté un programme haut en couleur et en sonorités très variées, il y en aura pour tous les goûts !

Et comme à son habitude, cet événement est ouvert à tout le monde, la restauration est possible sur place et vous pourrez déguster les bières locales brassées à la Boissonneuse.

Au programme dès 18h

Chorale de Varen (polyphonies du monde et de musique vocale classique)

Batufraka (Batucada / rythmes traditionnels brésiliens)

Yellow stone (blues rock)

Nuit d’ivresse (tribute to Rita Mitsouko)

Wood (rocknoise)

L’esperluette Sound System (Reggae/Dub) 0 .

Le Bousquet

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie laboissonneuse@gmail.com

English :

For the occasion, the Boissonneuse team has concocted a colorful and varied program, with something for everyone!

German :

Zu diesem Anlass hat das Team von La Boissonneuse ein buntes Programm mit sehr unterschiedlichen Klängen zusammengestellt für jeden Geschmack wird etwas dabei sein!

Italiano :

Per l’occasione, l’équipe della Boissonneuse ha messo a punto un programma colorato e variegato, per tutti i gusti!

Espanol :

Para celebrarlo, el equipo de la Boissonneuse ha preparado un programa colorido y variado, ¡para todos los gustos!

L’événement La Fête de la Musique à la Boissonneuse La Fouillade a été mis à jour le 2025-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)