La Fête de la Musique à La Verrerie Samedi 21 juin 2025 de 18h à 21h. La Verrerie 4 Place Léopold Moulias Arles Bouches-du-Rhône

Le tiers-lieu est heureux d’accueillir pour la deuxième fois la Fête de la Musique à La Verrerie

Au programme :



Dès 18h profitons de la guinguette associative boissons fraîches, bières artisanales, paniers pique-nique composés de produits bio, locaux et de saison



Des jeux seront également proposés aux enfants, pour que petits et grands profitent pleinement de la soirée



A 18h30 place au trio RIVAGES



Un univers acoustique et poétique, fait d’histoires chantées aux sonorités empruntées aux musiques latines, à la folk et à la chanson française.

Un voyage mélancolique entre amour, ivresse et fragments de vie, comme un soir d’été sur la plage…



Fin de la soirée musicale à 21h, pour continuer les festivités dans le reste de la ville d’Arles ! .

La Verrerie 4 Place Léopold Moulias

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@laverreriearles.fr

English :

Le tiers-lieu is delighted to welcome the Fête de la Musique to La Verrerie for the second time.

German :

Der Drittort freut sich, zum zweiten Mal die Fête de la Musique in La Verrerie auszurichten.

Italiano :

Le tiers-lieu è lieta di ospitare per la seconda volta la Fête de la Musique a La Verrerie.

Espanol :

Le tiers-lieu se complace en acoger por segunda vez la Fiesta de la Música en La Verrerie.

