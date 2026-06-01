LA FÊTE DE LA MUSIQUE À MONTRABÉ ZONE DE LOISIRS DE MALPAS Montrabé dimanche 21 juin 2026.

Montrabé

LA FÊTE DE LA MUSIQUE À MONTRABÉ

ZONE DE LOISIRS DE MALPAS Allée de l’Autan Montrabé Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous à Montrabé pour fêter la musique !

Pour cette soirée scène ouverte, vous pouvez vous inscrire au côté de l’invité vedette, le groupe Pirates Party.

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr .

ZONE DE LOISIRS DE MALPAS Allée de l’Autan Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie emm.montrabe@gmail.com

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English :

Join us in Montrabé to celebrate music!

L’événement LA FÊTE DE LA MUSIQUE À MONTRABÉ Montrabé a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE