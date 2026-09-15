La fête de la musique Arles
lundi 21 juin 2027 · Arles
Informations pratiques
Arles
La fête de la musique
Lundi 21 juin 2027. Différents lieux du centre-ville Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-21
fin : 2027-06-21
Date(s) :
2027-06-21
Fixée à une date symbolique, le jour du solstice d’été, cette grande fête populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens célèbre la musique vivante et met en valeur la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux.
Cette année encore, pour la fête de la musique, la ville vous propose un programme éclectique : années 80, jazz, fanfare, rock, classique … amateurs et professionnels animeront la ville. .
Différents lieux du centre-ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20
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English :
Set on a symbolic date, the day of the summer solstice, this great popular festival, free and open to all musicians, celebrates living music and showcases the diversity of musical practices and all musical genres.
L’événement La fête de la musique Arles a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme d’Arles
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