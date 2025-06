La Fête de la Musique au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille 21 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

La Fête de la Musique au Bistrot des Canisses Samedi 21 juin 2025 à partir de 18h.

A partir de 18h triode jazz et à partir de 21h DJ Ludo Bouisson. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône

Venez fêter la Fête de la Musique au Bistrot des Canisses avec du Jazz et du mix !

Comptoir extérieur, restauration, cocktails et planches .

Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 70 33

English :

Come and celebrate the Music Day at the Bistrot des Canisses with some jazz and a mix!

German :

Feiern Sie die Fête de la Musique im Bistrot des Canisses mit Jazz und Mix!

Italiano :

Venite a festeggiare la Fête de la Musique al Bistrot des Canisses con un po’ di jazz e un mix!

Espanol :

¡Venga a celebrar la Fiesta de la Música en el Bistrot des Canisses con un poco de jazz y una mezcla!

