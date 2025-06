La Fête de la Musique au Café Georges – Café Georges Arles 21 juin 2025 19:30

Bouches-du-Rhône

La Fête de la Musique au Café Georges Samedi 21 juin 2025 de 19h30 à 23h. Café Georges 20 Boulevard Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

2025-06-21

Pour la première fois, le groupe D’Cibels débarque au Café Georges pour mettre le feu avec un cocktail explosif de pop, rock et variétés !

Venez vibrer au rythme de leurs reprises énergiques et de leur bonne humeur communicative pour célébrer la musique comme il se doit dans un lieu convivial et festif !

Ramène ta bonne humeur, tes amis et viens fêter la musique comme il se doit ! .

Café Georges 20 Boulevard Clémenceau

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 64 65

English :

For the first time ever, the band D’Cibels comes to Café Georges to set the stage on fire with an explosive cocktail of pop, rock and variety!

German :

Zum ersten Mal kommt die Gruppe D’Cibels ins Café Georges, um mit einem explosiven Cocktail aus Pop, Rock und Varieté die Stimmung anzuheizen!

Italiano :

Per la prima volta in assoluto, il gruppo D’Cibels arriva al Café Georges per infiammare il palco con un cocktail esplosivo di pop, rock e varietà!

Espanol :

Por primera vez, el grupo D’Cibels llega al Café Georges para incendiar el escenario con un cóctel explosivo de pop, rock y variedades.

L’événement La Fête de la Musique au Café Georges Arles a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme d’Arles