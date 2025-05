LA FÊTE DE LA MUSIQUE – Béziers, 21 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

LA FÊTE DE LA MUSIQUE Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Rendez-vous le 21 juin pour la Fête de la Musique ! Concerts gratuits en plein air, ambiance festive et talents locaux pour célébrer l’été en rythme.

.

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Join us on June 21 for the Fête de la Musique! Free open-air concerts, a festive atmosphere and local talent to celebrate summer in rhythm.

German :

Am 21. Juni findet die Fête de la Musique statt! Kostenlose Konzerte unter freiem Himmel, festliche Stimmung und lokale Talente, um den Sommer mit Rhythmus zu feiern.

Italiano :

Unitevi a noi il 21 giugno per la Fête de la Musique! Concerti gratuiti all’aperto, un’atmosfera festosa e talenti locali per celebrare il ritmo dell’estate.

Espanol :

Únase a nosotros el 21 de junio en la Fiesta de la Música Conciertos gratuitos al aire libre, ambiente festivo y talento local para celebrar el ritmo del verano.

L’événement LA FÊTE DE LA MUSIQUE Béziers a été mis à jour le 2025-05-19 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE