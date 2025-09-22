la fête de la musique Hirson

la fête de la musique

Impasse du Château Hirson Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

FÊTE DE LA MUSIQUE PLUS QUE JAMAIS, LA LIBERTÉ DES EXPRESSIONS

La musique sera partout et le concert nulle part , à Hirson, cette devise emblématique continue d’insuffler l’esprit libre et spontané de la Fête de la musique. Pour cette 45e édition, le quartier du château vibrera au rythme des talents locaux et des envies musicales partagées.

Les classes du Conservatoire, l’Orchestre d’harmonie, la Batterie-fanfare, Les Caves à musique et La Jeunesse hirsonnaise investiront le cœur de la cité pour faire de cette journée un moment festif, populaire et intergénérationnel. Pour ce rendez-vous devenu incontournable, à partir de 11h30, la diversité des expressions musicales trouvera matière à s’exprimer.

FÊTE DE LA MUSIQUE PLUS QUE JAMAIS, LA LIBERTÉ DES EXPRESSIONS

La musique sera partout et le concert nulle part , à Hirson, cette devise emblématique continue d’insuffler l’esprit libre et spontané de la Fête de la musique. Pour cette 45e édition, le quartier du château vibrera au rythme des talents locaux et des envies musicales partagées.

Les classes du Conservatoire, l’Orchestre d’harmonie, la Batterie-fanfare, Les Caves à musique et La Jeunesse hirsonnaise investiront le cœur de la cité pour faire de cette journée un moment festif, populaire et intergénérationnel. Pour ce rendez-vous devenu incontournable, à partir de 11h30, la diversité des expressions musicales trouvera matière à s’exprimer. .

Impasse du Château Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 81 33

English :

FÊTE DE LA MUSIQUE: MORE THAN EVER, FREEDOM OF EXPRESSION

In Hirson, this emblematic motto continues to inspire the free and spontaneous spirit of the Fête de la Musique. For this 45th edition, the château district will be vibrating to the rhythm of local talent and shared musical desires.

Classes from the Conservatoire, the Orchestre d?harmonie, the Batterie-fanfare, Les Caves à musique and La Jeunesse hirsonnaise will take over the heart of the town to make the day a festive, popular and intergenerational occasion. Starting at 11:30 a.m., this not-to-be-missed event will feature a wide variety of musical expressions.

German :

FÊTE DE LA MUSIQUE: MEHR DENN JE FÜR DIE FREIHEIT DER MEINUNGSÄUSSERUNG

Die Musik wird überall sein und das Konzert nirgends dieses emblematische Motto prägt in Hirson weiterhin den freien und spontanen Geist der Fête de la Musique. Ausgabe wird das Schlossviertel im Rhythmus der lokalen Talente und der gemeinsamen musikalischen Lust vibrieren.

Die Klassen des Konservatoriums, das Blasorchester, die Batterie-Fanfare, Les Caves à musique und La Jeunesse hirsonnaise werden das Herz der Stadt erobern, um aus diesem Tag einen festlichen, populären und generationenübergreifenden Moment zu machen. Ab 11.30 Uhr wird die Vielfalt der musikalischen Ausdrucksformen zum Ausdruck kommen.

Italiano :

FÊTE DE LA MUSIQUE: PIÙ LIBERTÀ DI ESPRESSIONE CHE MAI

A Hirson, questo motto emblematico continua a ispirare lo spirito libero e spontaneo della Fête de la Musique. Per la 45a edizione, il quartiere dello Château vibrerà al ritmo dei talenti locali e dei desideri musicali condivisi.

Le classi del Conservatorio, l’Orchestre d’harmonie, la Batterie-fanfare, Les Caves à musique e La Jeunesse hirsonnaise si daranno il cambio nel cuore della città per rendere la giornata un’occasione di festa, popolare e intergenerazionale. Questo evento da non perdere, che inizierà alle 11.30, darà la possibilità di esprimersi a una vasta gamma di stili musicali.

Espanol :

FIESTA DE LA MÚSICA: MÁS LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE NUNCA

En Hirson, este lema emblemático sigue inspirando el espíritu libre y espontáneo de la Fête de la Musique. En su 45ª edición, el barrio del Château vibrará al ritmo del talento local y de los deseos musicales compartidos.

Las clases del Conservatorio, la Orquesta de Armonía, la Batterie-fanfare, Les Caves à musique y La Jeunesse hirsonnaise tomarán el corazón de la ciudad para hacer de la jornada una ocasión festiva, popular e intergeneracional. Esta cita ineludible, que dará comienzo a las 11.30 horas, brindará la oportunidad de expresarse a los más diversos estilos musicales.

L’événement la fête de la musique Hirson a été mis à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme