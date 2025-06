La Fête de la Musique Limoges Limoges 21 juin 2025 07:00

La Ville de Limoges vous donne rendez-vous le samedi 21 juin pour une nouvelle édition festive de la Fête de la Musique ! Plus de cinquante groupes animeront les rues avec des styles variés pop, rock, jazz, reggae, électro, musiques du monde, chorales, danses… Le public pourra déambuler librement et profiter des scènes installées dans tout le centre-ville. Pour assurer le bon déroulement de l’événement, la circulation sera neutralisée dans l’hyper-centre, le cours Jourdan et le quartier de la Cité. D’autres établissements à Limoges proposeront également des animations musicales. Une soirée placée sous le signe de la diversité artistique, du partage et de la convivialité ! .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 61 60

