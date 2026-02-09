La fête de la Mussette 4ème édition le bourg Benest
La fête de la Mussette 4ème édition le bourg Benest samedi 13 juin 2026.
La fête de la Mussette 4ème édition
le bourg Place du cimetière Benest Charente
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 03:00:00
2026-06-13
Fête de village, mêlant activités familiales, concerts et restauration sur place, dans un esprit de convivialité et de partage.
+33 6 62 39 62 28 lafetedelamussette@gmail.com
English :
A village festival, combining family activities, concerts and on-site catering, in a spirit of conviviality and sharing.
