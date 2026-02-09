La fête de la Mussette 4ème édition le bourg Benest

La fête de la Mussette 4ème édition le bourg Benest samedi 13 juin 2026.

La fête de la Mussette 4ème édition

le bourg Place du cimetière Benest Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 03:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Fête de village, mêlant activités familiales, concerts et restauration sur place, dans un esprit de convivialité et de partage.
le bourg Place du cimetière Benest 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 39 62 28  lafetedelamussette@gmail.com

English :

A village festival, combining family activities, concerts and on-site catering, in a spirit of conviviality and sharing.

L’événement La fête de la Mussette 4ème édition Benest a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Charente Limousine