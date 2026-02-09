La fête de la Mussette 4ème édition le bourg Benest

La fête de la Mussette 4ème édition

le bourg Place du cimetière Benest Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 03:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Fête de village, mêlant activités familiales, concerts et restauration sur place, dans un esprit de convivialité et de partage.



le bourg Place du cimetière Benest 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 39 62 28 lafetedelamussette@gmail.com

English :

A village festival, combining family activities, concerts and on-site catering, in a spirit of conviviality and sharing.

L’événement La fête de la Mussette 4ème édition Benest a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Charente Limousine