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La fête de la nature s’invite à Saint-Agnant Saint-Agnant

La fête de la nature s’invite à Saint-Agnant Saint-Agnant samedi 23 mai 2026.

Adresse : Pas des Vaches

Ville : 17620 Saint-Agnant

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Agnant

La fête de la nature s’invite à Saint-Agnant

Pas des Vaches Saint-Agnant Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le parc de la place de Verdun s’anime avec des activités pour le jeune public et les familles.
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Pas des Vaches Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26  mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

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English : The Nature Festival is coming to Saint-Agnant

The park at Place de Verdun comes alive with activities for children and families.

L’événement La fête de la nature s’invite à Saint-Agnant Saint-Agnant a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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