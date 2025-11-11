La fête de la Niflette Ville Basse Provins

Une fête gourmande pour toute la famille !

Découvrez

la Niflette, pâtisserie médiévale emblématique de Provins.

Ces petites pâtisseries à base de pâte feuilletée présentent une voluptueuse

crème pâtissière subtilement aromatisée à la fleur d’oranger. L’origine de la Niflette

remonterait jusqu’au Moyen Âge et à la fête de la Toussaint. On dit qu’elles étaient

distribuées aux orphelins à la sortie des cimetières ; Niflette trouvant son

origine dans l’injonction latine « Ne flete ! », c’est-à-dire, ne « pleure pas

».

Aujourd’hui, les

pâtissiers de Provins maintiennent la tradition et proposent toujours des Niflettes

à leur clientèle à la Toussaint.

Le périmètre de la fête s’agrandit,

de la place Saint-Ayoul à la fête foraine !

Au programme

: Plus

de 120 exposants de la place Saint Ayoul à la rue de la Cordonnerie et sur

l’avenue Alain Peyrefitte jusqu’à la Place du 29ème Dragon. Artisanat, produits

du terroir et de la gastronomie, habitat, décoration et animations pour toute

la famille ! Village

de la Niflette avec ateliers et démonstrations en continu par les boulangers provinois,

avec le concours de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Île-de-France –

Seine-et-Marne, ainsi que la confrérie du Brie de Meaux. Des animations

ludiques avec l’Accrovoile, l’Accrotour ou la Belle Roue ! La fête

sera accompagnée d’une Ambiance jazz toute la journée avec SAN’SO Quartet,

Banda Penakali et la fanfare New Orleans.

La niflette sera évidemment

la reine des desserts dans les restaurants de la cité médiévale.

Informations pratiques Place Saint-Ayoul à Provins

Horaires : de 9h30 à 18h

Tarif : Accès libre à la fête, animations et ateliers gratuits

Mail : info@provins.net

Tel : 01 64 60 26 26

Programme complet sur https://provins.net/

Un grand rendez-vous dédié à une spécialité pâtissière de Provins, avec des animations pour toute la famille !

Le mardi 11 novembre 2025

de 09h30 à 18h00

gratuit Tout public.

Ville Basse Place Saint-Ayoul 77160 Provins

