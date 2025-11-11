La fête de la Niflette Ville Basse Provins
La fête de la Niflette Ville Basse Provins mardi 11 novembre 2025.
Une fête gourmande pour toute la famille !
Découvrez
la Niflette, pâtisserie médiévale emblématique de Provins.
Ces petites pâtisseries à base de pâte feuilletée présentent une voluptueuse
crème pâtissière subtilement aromatisée à la fleur d’oranger. L’origine de la Niflette
remonterait jusqu’au Moyen Âge et à la fête de la Toussaint. On dit qu’elles étaient
distribuées aux orphelins à la sortie des cimetières ; Niflette trouvant son
origine dans l’injonction latine « Ne flete ! », c’est-à-dire, ne « pleure pas
».
Aujourd’hui, les
pâtissiers de Provins maintiennent la tradition et proposent toujours des Niflettes
à leur clientèle à la Toussaint.
Le périmètre de la fête s’agrandit,
de la place Saint-Ayoul à la fête foraine !
Au programme
: Plus
de 120 exposants de la place Saint Ayoul à la rue de la Cordonnerie et sur
l’avenue Alain Peyrefitte jusqu’à la Place du 29ème Dragon. Artisanat, produits
du terroir et de la gastronomie, habitat, décoration et animations pour toute
la famille ! Village
de la Niflette avec ateliers et démonstrations en continu par les boulangers provinois,
avec le concours de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Île-de-France –
Seine-et-Marne, ainsi que la confrérie du Brie de Meaux. Des animations
ludiques avec l’Accrovoile, l’Accrotour ou la Belle Roue ! La fête
sera accompagnée d’une Ambiance jazz toute la journée avec SAN’SO Quartet,
Banda Penakali et la fanfare New Orleans.
La niflette sera évidemment
la reine des desserts dans les restaurants de la cité médiévale.
Informations pratiques
Place Saint-Ayoul à Provins
Horaires : de 9h30 à 18h
Tarif : Accès libre à la fête, animations et ateliers gratuits
Mail : info@provins.net
Tel : 01 64 60 26 26
Programme complet sur https://provins.net/
Ville Basse Place Saint-Ayoul 77160 Provins
https://provins.net/fete-de-la-niflette/ +33164602626 info@provins.net https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://www.facebook.com/provins.tourisme/