Informations pratiques

Paimpont

La fête de la Patate à Paimpont – Samedi 26 septembre 2026

Ferme de la Bobinette Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’association A²CTE vous invite à la Fête de la PATATE qui aura lieu le samedi 26 septembre de 11h à 19h : portes ouvertes du jardin collectif, concours de jeux croisés et jeu de piste, animations musicales, restauration et buvette et des lots de PATATES à gagner !

– Entrée à prix libre (l’argent récolté servira à financer l’achat d’une nouvelle serre pour l’association)

– Rdv à Paimpont, dans le pré de la FERME de la BOBINETTE

L’A²CTE / Association pour une Agriculture Collective, Territoriale et Écologique. .

Ferme de la Bobinette Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La fête de la Patate à Paimpont – Samedi 26 septembre 2026 Paimpont a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de Brocéliande