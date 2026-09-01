La fête de la Patate à Paimpont – Samedi 26 septembre 2026 Paimpont
samedi 26 septembre 2026 · Paimpont
Informations pratiques
Paimpont
La fête de la Patate à Paimpont – Samedi 26 septembre 2026
Ferme de la Bobinette Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
L’association A²CTE vous invite à la Fête de la PATATE qui aura lieu le samedi 26 septembre de 11h à 19h : portes ouvertes du jardin collectif, concours de jeux croisés et jeu de piste, animations musicales, restauration et buvette et des lots de PATATES à gagner !
– Entrée à prix libre (l’argent récolté servira à financer l’achat d’une nouvelle serre pour l’association)
– Rdv à Paimpont, dans le pré de la FERME de la BOBINETTE
L’A²CTE / Association pour une Agriculture Collective, Territoriale et Écologique. .
Ferme de la Bobinette Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement La fête de la Patate à Paimpont – Samedi 26 septembre 2026 Paimpont a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de Brocéliande
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