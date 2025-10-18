LA FÊTE DE LA QUINZAINE DU GOÛT Gignac

LA FÊTE DE LA QUINZAINE DU GOÛT Gignac samedi 18 octobre 2025.

Dans les jardins du Mescladis, l’après-midi sera consacré à l’alimentation et au goût mais aussi aux rencontres. Place aux lectures, aux jeux et aux activités en tout genre.

A partir de 18h00, une préparation collective d’un banquet sera proposée suivi bien entendu d’un repas où l’on échange, on débat, on refait le monde, sur l’alimentation bien entendu…mais pas que.

En partenariat avec la Médiathèque de Gignac, le Mescladis, le Pays Cœur d’Hérault, Terre Contact, la Ligue Contre le Cancer, le Lycée agricole de Gignac, Les Fées Confiot’ et RPH.

Dans le cadre de la Quinzaine du goût en Vallée de l’Hérault. .

10 rue Pierre Curie Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44 accueil@demainlaterre.fr

English :

In the Mescladis gardens, the afternoon will be devoted to food and taste, but also to encounters. There will be readings, games and activities of all kinds.

Starting at 6:00 p.m., a collective banquet will be prepared, followed of course by a meal where we can exchange ideas, debate and remake the world, about food of course?but not only.

German :

In den Gärten von Mescladis wird der Nachmittag dem Thema Ernährung und Geschmack gewidmet sein, aber auch der Begegnung. Es werden Lesungen, Spiele und Aktivitäten aller Art angeboten.

Ab 18 Uhr wird ein gemeinsames Bankett zubereitet, gefolgt von einem Essen, bei dem man sich austauscht, diskutiert und die Welt neu erschafft.

Italiano :

Nei giardini di Mescladis, il pomeriggio sarà dedicato al cibo e al gusto, ma anche all’incontro con le persone. Ci saranno letture, giochi e attività di ogni tipo.

A partire dalle 18.00 verrà preparato un banchetto collettivo, seguito naturalmente da un pasto in cui potremo discutere, dibattere e rifare il mondo, naturalmente sul tema del cibo, ma non solo.

Espanol :

En los jardines de Mescladis, la tarde estará dedicada a la comida y el sabor, pero también al encuentro con la gente. Habrá lecturas, juegos y actividades de todo tipo.

A partir de las 18.00 horas, se preparará un banquete colectivo, seguido por supuesto de una comida en la que podremos discutir, debatir y rehacer el mundo, a propósito de la comida, por supuesto… pero no sólo eso.

