La Fête de la Rivière Eynesse

La Fête de la Rivière Eynesse samedi 26 juillet 2025.

La Fête de la Rivière

Lieu-dit La Vidale Eynesse Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 14:30:00

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-26

Le samedi

14h Balade en bateau et canoë sur la Dordogne.

19h Sardinade (assiette de sardines pour 8€, taboulé pour 3€ et glace pour 2€).

S’ensuit un feu d’artifice sur la Dordogne.

Le dimanche

9h30 Randonnée pédestre et traversée de la Dordogne en bateau.

12h Repas (Melon, poulet, frites et glaces pour 14€).

15h Balade en bateau et canoë sur la Dordogne.

Toute la journée aura lieu une exposition de voitures anciennes et d’anciens matériels agricoles. .

Lieu-dit La Vidale Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 41 36 36

English : La Fête de la Rivière

German : La Fête de la Rivière

Italiano :

Espanol : La Fête de la Rivière

L’événement La Fête de la Rivière Eynesse a été mis à jour le 2025-07-22 par OT du Pays Foyen