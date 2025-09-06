La fête de la Saint-Fiacre 2025 à Saint-Quentin Saint-Quentin
Début : 2025-09-06 08:30:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
Une explosion de couleurs, de formes et de parfums…
À Saint-Quentin, le premier week-end de septembre rime avec la fête de la Saint-Fiacre , saint patron des jardiniers.
Découvrez place du marché (parking Noël Régnier), en présence de la société d’horticulture, les stands tenus par les Jardins Familiaux et plein d’autres partenaires à partir de 8h30.
Le départ du défilé, avec la présence de L’Harmonie Municipale, est prévu à 14h30, place du 87ème Régiment d’Infanterie, pour une arrivée prévue vers 16h place du marché (parking Noël Régnier).
C'est aussi l'occasion pour les enfants de défiler à vélo ou en trottinette fleuris. Une récompense sera offerte à chaque participant. Le prix des gros légumes sera également remis à cette occasion et les légumes seront ensuite offerts au Béguinage Sainte-Marguerite.
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
