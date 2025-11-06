La fête de la Saint Martin Rosenau
La fête de la Saint Martin Rosenau jeudi 6 novembre 2025.
La fête de la Saint Martin
Rosenau Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-06
fin : 2025-11-08
2025-11-06 2025-11-13
Le futur évènement autour de l’Oie de la Saint Martin qui se déroule au déjeuner et au diner du 6 au 8 et 13 au 15 novembre. Uniquement sur réservation.
La fête de la Saint Martin devait sa gloire à la fin des récoltes et au paiement de l’impôt ; l’ours qui hiberne et l’Oie qu’on plume s’en partageaient une part… la famille Baumlin renoue cette tradition ancestrale et vous convie à déguster le menu !
Ce volatile dont on se lèche les doigts se déguste du foie à la carcasse, et est devenu depuis de longues années un avènement au Lion d’Or … nous vous proposons le menu 3 plats à 61.90 €:
Prélude d’amuse-bouche
***
Pressé de cuisse confite et foie gras d’Oie,
gelée de courge et muscade,
brioche maison
***
L’Oie fermière farcie et rôtie au four,
jus de volaille corsé,
une potée de chou aux marrons et Spatzlés
***
Le chariot de fromages d’ici et d ‘ailleurs (+11.50 €)
***
Saveurs autour de la poire et du chocolat, sorbet poire
uniquement le plat à 32.90 €
Uniquement sur réservation. .
Rosenau 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 21 97
English :
The future event around the Saint Martin?s Goose, with lunch and dinner from November 6 to 8 and 13 to 15. Reservations required.
German :
Die zukünftige Veranstaltung rund um die Martinsgans, die vom 6. bis 8. und vom 13. bis 15. November zum Mittag- und Abendessen stattfindet. Nur mit Reservierung.
Italiano :
Il prossimo evento dell’Oca di San Martino, che si svolgerà a pranzo e a cena dal 6 all’8 e dal 13 al 15 novembre. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
El próximo evento de la Oca de San Martín, que tiene lugar para almuerzos y cenas del 6 al 8 y del 13 al 15 de noviembre. Es necesario reservar.
L’événement La fête de la Saint Martin Rosenau a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme du Sundgau