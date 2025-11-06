La fête de la Saint Martin

Rosenau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-06

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13

Le futur évènement autour de l’Oie de la Saint Martin qui se déroule au déjeuner et au diner du 6 au 8 et 13 au 15 novembre. Uniquement sur réservation.

La fête de la Saint Martin devait sa gloire à la fin des récoltes et au paiement de l’impôt ; l’ours qui hiberne et l’Oie qu’on plume s’en partageaient une part… la famille Baumlin renoue cette tradition ancestrale et vous convie à déguster le menu !

Ce volatile dont on se lèche les doigts se déguste du foie à la carcasse, et est devenu depuis de longues années un avènement au Lion d’Or … nous vous proposons le menu 3 plats à 61.90 €:

Prélude d’amuse-bouche

***

Pressé de cuisse confite et foie gras d’Oie,

gelée de courge et muscade,

brioche maison

***

L’Oie fermière farcie et rôtie au four,

jus de volaille corsé,

une potée de chou aux marrons et Spatzlés

***

Le chariot de fromages d’ici et d ‘ailleurs (+11.50 €)

***

Saveurs autour de la poire et du chocolat, sorbet poire

uniquement le plat à 32.90 €

Uniquement sur réservation. .

Rosenau 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 21 97

English :

The future event around the Saint Martin?s Goose, with lunch and dinner from November 6 to 8 and 13 to 15. Reservations required.

German :

Die zukünftige Veranstaltung rund um die Martinsgans, die vom 6. bis 8. und vom 13. bis 15. November zum Mittag- und Abendessen stattfindet. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Il prossimo evento dell’Oca di San Martino, che si svolgerà a pranzo e a cena dal 6 all’8 e dal 13 al 15 novembre. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

El próximo evento de la Oca de San Martín, que tiene lugar para almuerzos y cenas del 6 al 8 y del 13 al 15 de noviembre. Es necesario reservar.

