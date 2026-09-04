La Fête de la science 2026, Festival du CNRS, s’installe au Fresnoy Tourcoing

Informations pratiques

Tourcoing

La Fête de la science 2026, Festival du CNRS, s’installe au Fresnoy

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le Festival du CNRS vous donne rendez-vous au Fresnoy – Studio national pour découvrir les merveilles de la recherche scientifique au cœur de l’exposition Panorama 28. Dans le cadre de la Fête de la science, cette édition spéciale met à l’honneur la thématique nationale « Saveurs savantes » et vous plonge dans des univers scientifiques captivants. Au programme : trois jours d’ateliers ludiques et interactifs animés par des scientifiques, à destination des publics scolaires et du grand public. Une occasion unique de s’interroger, d’apprendre et de partager l’enthousiasme de la recherche.

Au programme :

Ateliers interactifs : Conçus par des chercheurs et chercheuses, ces ateliers permettent d’explorer des thèmes en lien avec la thématique nationale 2026 « Saveurs savantes« sur des sujets variés : santé, chimie, histoire ou encore sciences de l’atmosphère. Une occasion unique d’échanger et de créer du lien entre science et société.

Démonstrations en direct : Assistez à des démonstrations captivantes qui illustrent de manière concrète les apports de la science dans notre quotidien.

La rencontre des arts et de la science : Pendant trois jours, le Festival du CNRS cohabite avec l’exposition Panorama. Grand rendez-vous annuel du Fresnoy, Panorama permet de découvrir plus de 50 œuvres inédites, films, installations et performances, dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, réalisées par les artistes du Fresnoy. Le samedi 10 octobre, deux ateliers hybrides, animés par les artistes Pierre Pauze et Nazif Can Akçali, viendront participer à cette immersion à l’intersection des arts et des sciences.

Le Festival du CNRS vous donne rendez-vous au Fresnoy – Studio national pour découvrir les merveilles de la recherche scientifique au cœur de l’exposition Panorama 28. Dans le cadre de la Fête de la science, cette édition spéciale met à l’honneur la thématique nationale « Saveurs savantes » et vous plonge dans des univers scientifiques captivants. Au programme : trois jours d’ateliers ludiques et interactifs animés par des scientifiques, à destination des publics scolaires et du grand public. Une occasion unique de s’interroger, d’apprendre et de partager l’enthousiasme de la recherche.

Au programme :

Ateliers interactifs : Conçus par des chercheurs et chercheuses, ces ateliers permettent d’explorer des thèmes en lien avec la thématique nationale 2026 « Saveurs savantes« sur des sujets variés : santé, chimie, histoire ou encore sciences de l’atmosphère. Une occasion unique d’échanger et de créer du lien entre science et société.

Démonstrations en direct : Assistez à des démonstrations captivantes qui illustrent de manière concrète les apports de la science dans notre quotidien.

La rencontre des arts et de la science : Pendant trois jours, le Festival du CNRS cohabite avec l’exposition Panorama. Grand rendez-vous annuel du Fresnoy, Panorama permet de découvrir plus de 50 œuvres inédites, films, installations et performances, dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, réalisées par les artistes du Fresnoy. Le samedi 10 octobre, deux ateliers hybrides, animés par les artistes Pierre Pauze et Nazif Can Akçali, viendront participer à cette immersion à l’intersection des arts et des sciences. .

22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00

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English :

The CNRS Festival invites you to the Fresnoy—National Studio to discover the wonders of scientific research at the heart of the “Panorama 28” exhibition. As part of the Fête de la Science, this special edition highlights the national theme “Saveurs savantes” and immerses you in captivating scientific worlds. On the program: three days of fun and interactive workshops led by scientists, designed for school groups and the general public. A unique opportunity to ask questions, learn, and share the excitement of research.

On the agenda:

Interactive workshops: Designed by researchers, these workshops allow participants to explore topics related to the 2026 national theme, “Saveurs savantes,” covering a variety of subjects: health, chemistry, history, and atmospheric sciences. A unique opportunity to exchange ideas and build connections between science and society.

Live demonstrations: Attend captivating demonstrations that concretely illustrate how science enriches our daily lives.

Where Art Meets Science: For three days, the CNRS Festival runs concurrently with the Panorama exhibition. As Le Fresnoy’s major annual event, Panorama offers the chance to discover more than 50 original works, films, installations, and performances in the fields of visual arts, sound, and digital creation, produced by artists from Le Fresnoy. On Saturday, October 10, two hybrid workshops, led by artists Pierre Pauze and Nazif Can Akçali, will contribute to this immersive experience at the intersection of the arts and sciences.

L’événement La Fête de la science 2026, Festival du CNRS, s’installe au Fresnoy Tourcoing a été mis à jour le 2026-09-04 par Hauts-de-France Tourisme