La fête de la science au centre de Nanosciences et de Nanotechnologies Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies Palaiseau

La fête de la science au centre de Nanosciences et de Nanotechnologies

Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies 10 boulevard Thomas Gobert Palaiseau Essonne

Début : 2025-10-05 13:30:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

34ème édition de la Fête de la science: Place à la fascination et à l’émerveillement

L’immensité des possibilités de l’infiniment petit !

Rejoignez- nous au C2N dans un cadre exceptionnel de partage de culture scientifique et technique.

Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies 10 boulevard Thomas Gobert Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France +33 1 70 27 06 80 amanda.trepagny@cnrs.fr

English :

34th Fête de la science: Fascination and wonder are the order of the day!

The immense possibilities of the infinitely small!

Join us at C2N in an exceptional setting for sharing scientific and technical culture.

German :

34. Ausgabe der Fête de la science: Faszination und Staunen!

Die Unermesslichkeit der Möglichkeiten des unendlich Kleinen!

Besuchen Sie uns im C2N in einem außergewöhnlichen Rahmen, um die wissenschaftliche und technische Kultur zu teilen.

Italiano :

34a Fête de la science: fascino e meraviglia sono all’ordine del giorno

Le immense possibilità dell’infinitamente piccolo!

Unitevi a noi al C2N per un’occasione eccezionale di condivisione della cultura scientifica e tecnica.

Espanol :

34ª Fiesta de la Ciencia: la fascinación y el asombro están a la orden del día

¡Las inmensas posibilidades de lo infinitamente pequeño!

Únase a nosotros en el C2N para una ocasión excepcional de compartir la cultura científica y técnica.

