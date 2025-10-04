La Fête de la science au centre Eastman ! Service des laboratoires de santé environnementale Paris

La Fête de la science au centre Eastman ! Service des laboratoires de santé environnementale Paris samedi 4 octobre 2025.

Au sein des laboratoires spécialisés en santé environnementale de la Ville de Paris situés dans l’Institut George Eastman, venez apprendre à débusquer les sources de polluants qui vous entourent, à identifier les arbres allergisants ou encore découvrir les particules de l’air ou les bactéries de notre environnement à l’aide d’un microscope électronique.

Des animations pédagogiques, des jeux en famille, des mini-conférences et des visites de laboratoire vous seront proposés tout le long de cette journée exceptionnelle d’ouverture au public.

Un évènement qui s’inscrit dans le cadre de la Fête de la Science 2025 !

Programme

– Jeux et animations en santé environnementale :

Jeux de plateaux et d’observations, venez jouer avec les scientifiques de la ville de Paris spécialistes de santé environnementale.

– Visites des laboratoires en santé environnementale :

Guidés par des technicien·nes et des ingénieur·es, découvrez les activités et les instruments scientifiques dédiés à la santé environnementale à Paris.

– Mini-conférences en santé environnementale :

De courtes conférences de 15 minutes sur l’influence de notre environnement quotidien sur notre santé, en entrée libre.

11h15 Légionelles, légionelloses

Geneviève Moussy, Laboratoire des microorganismes et allergènes

Geneviève Moussy, Laboratoire des microorganismes et allergènes 11h45 Les polluants de l’air intérieur et les plastiques dans l’environnement

Chloé Moitié, Laboratoire des polluants chimiques

Chloé Moitié, Laboratoire des polluants chimiques 12h30 Moustiques et moustique tigre

Nohal Elissa, Observatoire parisien de santé environnementale

Nohal Elissa, Observatoire parisien de santé environnementale 14h La santé environnementale, c’est quoi ?

Françoise Enkiri, Laboratoire des Microorganismes et Allergènes

Françoise Enkiri, Laboratoire des Microorganismes et Allergènes 14h45 Le plomb et la santé des enfants

Damien Ecalle et Sébastien Rousseau, Laboratoire des polluants chimiques

Damien Ecalle et Sébastien Rousseau, Laboratoire des polluants chimiques 15h30 L’amiante : mieux comprendre sa nature et ses utilisations pour s’en prémunir

Karine Beugnon et Laurent Martinon, Laboratoire Amiante, Fibres et Particules

Karine Beugnon et Laurent Martinon, Laboratoire Amiante, Fibres et Particules 16h15 Prendre en compte la santé dans les projets d’aménagement urbain à Paris

Céline Legout, Observatoire parisien de santé environnementale

Céline Legout, Observatoire parisien de santé environnementale 17h Plongeon dans les coulisses des piscines parisiennes

Françoise Enkiri, Laboratoire des microorganismes et allergènes

Venez à la rencontre de scientifiques de la Ville de Paris et soyez incollables sur la qualité de l’air, l’eau, les pollens et les moustiques à Paris !

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit

Animations scientifiques, mini-conférences et visites de laboratoires

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T10:00:00+02:00_2025-10-04T18:00:00+02:00

Service des laboratoires de santé environnementale 11 rue George Eastman 75013 Entrée par le parc de ChoisyParis