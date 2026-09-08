La Fête de la science au Musée des tumulus de Bougon Musée des tumulus de Bougon Bougon

Informations pratiques

Bougon

La Fête de la science au Musée des tumulus de Bougon

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 13:00:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-10

En 2026, la Fête de la science célébrera la cuisine, le goût et l’alimentation dans toutes leurs dimensions scientifiques. Lors de ce rendez-vous scientifique incontournable de la rentrée, les médiateurs du musée partageront leurs connaissances sur la recherche archéologique avec le grand public sur le thème « Saveurs savantes »

EXPÉRIENCES – FORUM :

De 14h à 18h, les 10 et 11 octobre

Plongez dans les secrets culinaires du Néolithique. Au menu : une démonstration autour de l’alimentation préhistorique, la présentation d’ustensiles de cuisine, un atelier participatif de fabrication de farine et des jeux en famille pour découvrir comment nos ancêtres se nourrissaient. Une expérience gourmande, ludique et savante… à partager sans modération !

Inclus dans le billet d’entrée .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : La Fête de la science au Musée des tumulus de Bougon

L’événement La Fête de la science au Musée des tumulus de Bougon Bougon a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 79