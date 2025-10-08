La fête de la Science : Mission Intelligence Artificielle Maison de quartier de La Mano Nantes

La fête de la Science : Mission Intelligence Artificielle Maison de quartier de La Mano Nantes mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Venez découvrir gratuitement, de façon ludique et interactive, une technologie qui transforme déjà notre quotidien, loin des clichés de science-fiction.Organisé par l’association par l’ACMNN.

Maison de quartier de La Mano Nantes 44300