La Fête de la Soupe 2026 7e édition Blaisy-Bas

La Fête de la Soupe 2026 7e édition

Rues du village Blaisy-Bas Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Cette année encore, dès 18h30, ce ne sont pas moins de 18 soupes qui vous seront proposées, le tout dans une ambiance festive et conviviale.

L’animation sera assurée par plusieurs formations, il y en aura pour tous les goûts !

• Le collectif Morvan proposera sa musique traditionnelle dans un esprit bal trad ‘

• Les Pourquoi Pas, petite fanfare de rue, vous ambiancera avec son répertoire de morceaux de bandas et variété.

• Les déambulations de La Batucada Black Samba réveilleront en chacun de nous les vibrations festives au rythme des percussions brésiliennes.

• Sortie des rangs de la troupe du Théâtre du Clou de Blaisy-Bas, le duo comique Les Têtes de Clou animera les rues avec humour et légèreté .

Comme l’année dernière, vous pourrez élire la meilleure soupe et la meilleure ambiance.

Une remise des prix solennelle aura lieu à 22h30 à la salle des fêtes.

La Fête de la Soupe, l’évènement qui réchauffe les cœurs et les estomacs à Blaisy-Bas ! .

Rues du village Blaisy-Bas 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

