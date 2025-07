LA FÊTE DE LA ST JACQUES Montesquieu-Lauragais

LA FÊTE DE LA ST JACQUES Montesquieu-Lauragais vendredi 18 juillet 2025.

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

2025-07-18

Le comité des fêtes vous donne rendez vous sous le marronnier pour la fête de la Saint Jacques le 18,19 et 20 juillet 2025.

Cette année le comité vous a préparé un program festif avec une soirée moule frites, un repas campagnard, un concours de pétanque et divers animation musical pour tous les âges. Nous vous y attendons nombreux.

Programme

Vendredi 18 juillet

19h00 Soirée Moules Frites, sur réservation.

Karaoké/Dj Animé par Julien Biffi

Samedi 19 juillet

13h30 Concours de pétanque + jeu gonflable

20h00 Dîner concert sur réservation, soirée animé par les Santinels.

Dimanche 20 juillet

9h30 Messe

11h30 Cérémonie au monument aux morts

12h00 Apéritif du comité, animé par le groupe Harmonie

14h00 Concours de pétanque

16h00 Bal musette aux années 80, animé par Benoit Renouillard

19h00 Soirée de clôture, animé par Benoit Renouillard .

English :

The festivities committee invites you to the Saint Jacques festival under the chestnut tree on July 18, 19 and 20, 2025.

German :

Das Festkomitee lädt Sie am 18., 19. und 20. Juli 2025 zum Jakobusfest unter dem Kastanienbaum ein.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti vi aspetta sotto il castagno per la festa di Saint Jacques il 18, 19 e 20 luglio 2025.

Espanol :

La comisión de festejos le espera bajo el castaño para la fiesta de Santiago los días 18, 19 y 20 de julio de 2025.

