La Fête de la Tomate Le Potager des Cultures Rennes Dimanche 24 août, 13h00 Gratuite

Découvrez la tomate sous toutes ses formes !

Après le franc succès de la fête de la tomate l’année dernière, nous réétérons pour une seconde édition ! Au Potager des Cultures , de 13h à 18h, venez découvrir la tomate sous toutes ses formes.

Un marché, des jeux, une dégustation pour les plus grands et les plus petits aussi… et cette année, l’association Monopulpo vient proposer dans le cadre des Arts en Tournées des ateliers créatifs (mosaïque, dessin..) et un spectacle de marionnettes !

On vous attends nombreux·ses,

Les Cols Verts Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-24T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-24T18:00:00.000+02:00

Le Potager des Cultures Rue de hongrie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine