LA FÊTE DE L’AGRICULTURE Perpignan

LA FÊTE DE L’AGRICULTURE Perpignan vendredi 10 octobre 2025.

Pyrénées-Orientales

LA FÊTE DE L’AGRICULTURE Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-10-10 09:00:00

fin : 2025-10-10 19:00:00

2025-10-10

2025-10-11

2025-10-12

Rendez-vous du vendredi 10 au dimanche 12 Octobres 2025 à la Hall’E du Parc des Expositions de Perpignan.

Du 10 au 12 Octobres 2025, célébrez la Fête de l’Agriculture pour sa 2ème édition, l’événement incontournable pour tous les passionnés d’agriculture ! Rendez-vous à la Hall’E du Parc des Expositions de Perpignan.

Avenue du Palais des Expositions

Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie fetedelagriculture66@gmail.com

English :

Visit us from Friday October 10 to Sunday October 12, 2025 at Hall’E, Parc des Expositions de Perpignan.

From October 10 to 12, 2025, celebrate the 2nd edition of the Fête de l’Agriculture, the must-attend event for all agriculture enthusiasts! See you in Hall E of the Parc des Expositions de Perpignan.

German :

Besuchen Sie uns von Freitag, den 10. bis Sonntag, den 12. Oktober 2025 in der Halle’E des Parc des Expositions in Perpignan.

Vom 10. bis 12. Oktober 2025 findet zum zweiten Mal die Fête de l’Agriculture statt, eine Veranstaltung, die für alle, die sich für die Landwirtschaft interessieren, ein Muss ist Wir treffen uns in der Halle E des Messegeländes von Perpignan.

Italiano :

Venite a trovarci da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025 nella Hall’E del Parc des Expositions di Perpignan.

Dal 10 al 12 ottobre 2025, festeggiate la 2ª edizione della Fête de l’Agriculture, l’evento imperdibile per tutti gli appassionati di agricoltura! Venite al padiglione E del Parc des Expositions di Perpignan.

Espanol :

Únase a nosotros del viernes 10 al domingo 12 de octubre de 2025 en el Hall’E del Parque de Exposiciones de Perpiñán.

Del 10 al 12 de octubre de 2025, celebre la 2ª edición de la Fête de l’Agriculture, la cita ineludible para todos los apasionados de la agricultura Venga al pabellón E del Parque de Exposiciones de Perpiñán.

L’événement LA FÊTE DE L’AGRICULTURE Perpignan a été mis à jour le 2025-05-23 par PERPIGNAN TOURISME