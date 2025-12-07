LA FÊTE DE L’ARBRE Carcassonne

LA FÊTE DE L’ARBRE

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Venez participer à la 10ème édition de la Fête de l’Arbre le 7 décembre de 10h à 18h au Lycée Charlemagne à Carcassonne !

Grand marché avec plus de 90 exposant.e.s dont 25 pépiniéristes bio et/ou Nature et Progrès, producteur.ice.s et artisan.nes.

Tables rondes, conférences, ateliers et spectacles autour du thème Des arbres et des enfants !

Restauration et buvette bio sur place tout au long de la journée

Tables rondes, conférences, ateliers et spectacles autour du thème Des enfants et des arbres !

Grand jeu et ateliers spécifiques pour enfants

Entrée participation libre

L’endroit idéal pour trouver vos cadeaux et produits gourmands locaux et écoresponsables afin de passer de belles fêtes de fin d’année !

Entrée participation libre.

Route de Saint-Hilaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie

English :

Come and take part in the 10th Fête de l’Arbre on December 7 from 10am to 6pm at the Lycée Charlemagne in Carcassonne!

Large market with over 90 exhibitors, including 25 organic and/or Nature et Progrès nurseries, producers and craftspeople.

Round tables, conferences, workshops and shows on the theme of Trees and children!

Organic food and refreshments on site throughout the day

Round-table discussions, lectures, workshops and shows on the theme of Trees and children!

Special games and workshops for children

Free admission

The ideal place to find your gifts and local, eco-responsible gourmet products for the festive season!

Admission free.

German :

Nehmen Sie am 7. Dezember von 10 bis 18 Uhr am Lycée Charlemagne in Carcassonne an der 10. Fête de l’Arbre teil!

Großer Markt mit über 90 Ausstellern, darunter 25 Bio- und/oder Nature et Progrès-Baumschulen, Erzeuger und Handwerker.

Diskussionsrunden, Konferenzen, Workshops und Aufführungen rund um das Thema Bäume und Kinder!

Den ganzen Tag über biologisches Essen und Trinken vor Ort

Runde Tische, Vorträge, Workshops und Aufführungen rund um das Thema Von Kindern und Bäumen!

Großes Spiel und spezielle Workshops für Kinder

Eintritt freie Teilnahme

Der ideale Ort, um Ihre Geschenke und lokalen und ökologisch verantwortungsvollen Feinschmeckerprodukte zu finden, damit Sie schöne Feiertage verbringen können!

Eintritt frei.

Italiano :

Venite a partecipare alla 10ª Fête de l’Arbre il 7 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 presso il Lycée Charlemagne di Carcassonne!

Un grande mercato con oltre 90 espositori, tra cui 25 vivai biologici e/o Nature et Progrès, produttori e artigiani.

Tavole rotonde, conferenze, laboratori e spettacoli sul tema Alberi e bambini!

Cibo biologico e rinfreschi in loco per tutta la giornata

Tavole rotonde, conferenze, laboratori e spettacoli sul tema I bambini e gli alberi!

Grande gioco e laboratori speciali per bambini

Ingresso libero

Il luogo ideale per trovare i vostri regali e prodotti gastronomici locali ed eco-responsabili per un meraviglioso periodo di festa!

Ingresso libero.

Espanol :

Participe en la 10ª Fiesta del Árbol el 7 de diciembre de 10:00 a 18:00 en el Liceo Carlomagno de Carcasona

Un gran mercado con más de 90 expositores, entre ellos 25 viveros ecológicos y/o Nature et Progrès, productores y artesanos.

Mesas redondas, conferencias, talleres y espectáculos sobre el tema ¡Los árboles y los niños!

Comida y refrescos ecológicos in situ durante todo el día

Mesas redondas, conferencias, talleres y espectáculos sobre el tema ¡Los niños y los árboles!

Gran juego y talleres especiales para niños

Entrada gratuita

El lugar ideal para encontrar sus regalos y productos gastronómicos locales y ecorresponsables para pasar unas fiestas maravillosas

Entrada gratuita.

