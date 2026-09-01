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AGENDA · La Ferté-Saint-Aubin

La Fête de l’Arbre La Ferté-Saint-Aubin

dimanche 27 septembre 2026 · La Ferté-Saint-Aubin

La Fête de l’Arbre La Ferté-Saint-Aubin

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
45240 La Ferté-Saint-Aubin
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

La Ferté-Saint-Aubin

La Fête de l’Arbre

La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Le dimanche 27 septembre, rendez-vous à La Ferté-Saint-Aubin pour La Fête de l’Arbre, organisée par LFSA Transition dans le cadre de la Fête des Possibles.
Une journée pour célébrer les arbres et la nature !

Le dimanche 27 septembre, rendez-vous à La Ferté-Saint-Aubin pour La Fête de l’Arbre, organisée par LFSA Transition dans le cadre de la Fête des Possibles.

Au programme, une journée conviviale et familiale autour de l’arbre et de l’environnement :

10h – Balade guidée dans un arboretum privé
12h15 – Repas partagé
13h30 – Café littéraire autour de l’arbre
14h – Conférence sur l’adaptation des arbres au changement climatique
16h – Concert du groupe ABELOJ

Rendez-vous à 10h, Allée des Érables, puis à l’IME Cigale à 12h
️ Accès libre et gratuit – inscriptions conseillées pour le matin

Une belle occasion de prendre le temps de découvrir les arbres autrement, de partager et d’échanger !   .

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire   contact@lfesa-transition.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, September 27, join us in La Ferté-Saint-Aubin for La Fête de l’Arbre, organized by LFSA Transition as part of the Fête des Possibles.

L’événement La Fête de l’Arbre La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-09-06 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

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