La Fête de l’Arbre La Ferté-Saint-Aubin
dimanche 27 septembre 2026 · La Ferté-Saint-Aubin
Informations pratiques
La Ferté-Saint-Aubin
La Fête de l’Arbre
La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Le dimanche 27 septembre, rendez-vous à La Ferté-Saint-Aubin pour La Fête de l’Arbre, organisée par LFSA Transition dans le cadre de la Fête des Possibles.
Une journée pour célébrer les arbres et la nature !
Le dimanche 27 septembre, rendez-vous à La Ferté-Saint-Aubin pour La Fête de l’Arbre, organisée par LFSA Transition dans le cadre de la Fête des Possibles.
Au programme, une journée conviviale et familiale autour de l’arbre et de l’environnement :
10h – Balade guidée dans un arboretum privé
12h15 – Repas partagé
13h30 – Café littéraire autour de l’arbre
14h – Conférence sur l’adaptation des arbres au changement climatique
16h – Concert du groupe ABELOJ
Rendez-vous à 10h, Allée des Érables, puis à l’IME Cigale à 12h
️ Accès libre et gratuit – inscriptions conseillées pour le matin
Une belle occasion de prendre le temps de découvrir les arbres autrement, de partager et d’échanger ! .
La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@lfesa-transition.fr
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English :
On Sunday, September 27, join us in La Ferté-Saint-Aubin for La Fête de l’Arbre, organized by LFSA Transition as part of the Fête des Possibles.
L’événement La Fête de l’Arbre La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-09-06 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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