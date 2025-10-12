La Fête de l’Automne au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin
La Fête de l’Automne au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane
5 rue de La Fère Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
C’est la fête de l’automne au Village des métiers d’antan et musée Motobécane à Saint-Quentin le dimanche 12 octobre 2025 de 10h à 18h.
Exposition de véhicules anciens de collection le matin.
Dictée à la plume
Fabrication et dégustation de beurre à l’ancienne
Pressage et dégustation de jus de pomme frais
Animations diverses des bénévoles. 7.5 .
5 rue de La Fère Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 13 13 metiersdantan@orange.fr
