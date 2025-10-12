La Fête de l’Automne au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin

La Fête de l’Automne au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin dimanche 12 octobre 2025.

La Fête de l’Automne au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane

5 rue de La Fère Saint-Quentin Aisne

Tarif : 7.5 – 7.5 –

7.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

C’est la fête de l’automne au Village des métiers d’antan et musée Motobécane à Saint-Quentin le dimanche 12 octobre 2025 de 10h à 18h.

Exposition de véhicules anciens de collection le matin.

Dictée à la plume

Fabrication et dégustation de beurre à l’ancienne

Pressage et dégustation de jus de pomme frais

Animations diverses des bénévoles. 7.5 .

5 rue de La Fère Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 13 13 metiersdantan@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Fête de l’Automne au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois