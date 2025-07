La fête de l’eau Abbeville

La fête de l’eau Abbeville vendredi 19 septembre 2025.

La fête de l’eau

quai de la pointe Abbeville Somme

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

C’est une vague d’activités ludiques et pédagogiques en tout genre qui va s’abattre sur la ville lors de la Fête de l’eau. Envie d’aventures aquatiques ? Venez pratiquer le wake-up paddle, l’aviron et le kayak. Plutôt envie de vous ressourcer ? Des balades pédestres et maritimes vous attendent. Ou curieux de nature ? Découvrez les coulisses d’une station d’épuration, les risques liés aux inondations ou bien encore la richesse de la biodiversité locale. Programmation riche en émEAUtion !

différents lieux de la ville

Quai de la Pointe

Canal de la Somme

Parc de la Bouvaque

Aqu’ABB

Base Nautique

Port

Conservatoire de la Baie de Somme 0 .

quai de la pointe Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 19 12 23

