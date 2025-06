La fête de l’enfance – Maison des enfants Bruz Bruz 14 juin 2025

Organisée par le service enfance de Bruz , la fête de l’enfance se tiendra le samedi 14 juin de 10h30 à 17h30. Rendez-vous à la Maison des Enfants et l’Espace du Vau Gaillard.

Organisée par le service enfance de Bruz, la fête de l'enfance revient avec une journée riche en animations et ateliers, le samedi 14 juin, de 10h30 à 17h30. Rendez-vous à la Maison des Enfants et l'Espace du Vau Gaillard. Pour toutes et tous, de 0 à 10 ans et les parents.

### Les animations de la journée

L’ensemble des animations, ci-dessous, est proposé par les professionnels du pôle éducation de Bruz :

* Troc créatif.

* Création et échange d’objets en matériaux recyclés.

* Motricité.

* Parcours, sauts, grimpe. Pour les 0-6 ans.

* Autour des histoires.

* Livres, chansons, tapis conté… Pour les 0-6 ans.

* Récup’ sur tissus.

* Customisation de vêtements, de chutes de tissus avec de la peinture textile et des matériaux de récupération.

* Atelier jus.

* Découverte des fruits et des légumes.

* Dégustation colorée.

* Découverte d’aliments colorés.

* Objectif détente.

* Sensibilisation sur le fait de prendre soin du sommeil de l’enfant.

* Coiffure, maquillage et bien-être.

* Apprentissage des petits gestes du quotidien avec des coiffures simples et rapides et des maquillages pour se sentir bien dans sa tête et son corps.

* Bricolage et mise à l’eau de petits bateaux.

* Familiarisation au bricolage, création, essaie sur la mare de la Maison des Enfants.

* JO pour tous.

* Découverte des sports olympiques et paralympiques.

* Cultures du Monde.

* Fabrication de jeux et objets, dégustation de boissons et gâteaux et découverte de chansons.

* Œuvre participative.

* Création de guirlandes pour les différentes écoles et découverte de la machine à coudre.

* Jeune TV et musicaux.

* Jeux télévisés emblématiques revisités.

* Danse Party.

* Apprentissage d’une chorégraphie.

* Instruments de musique.

* Fabrication d’instruments en réutilisant des matériaux de récupération.

* Circuit Vélo.

* Sensibilisation aux mobilités douces apprentissage de la pratique du vélo et petits bricolages. Pour les 0-6 ans.

* L’eau dans tous ses états.

* L'eau dans tous ses états.

* L’eau dans tous ses états.

* Colorée, gazeuse, froide, chaude, glacée. Ça coule et ça flotte… Pour les 0-6 ans.

* Restauration municipale.

* Sensibilisation sur l’alimentation.

* Exposition sur le temps des repas et la restauration.

### Les ateliers

Inscriptions le jour J :

* Espace d’explorations multisensorielles et de détente. Espace calme qui sollicite les sens (lumières, balles, foulards…). Pour les 0-6 ans.

* Création d’un baume multi-usage et une bombe de bain.

### Les stands

* Centre social L’Escale

* Jeux en bois, mallette de jeux de sociétés et présentation du centre social.

* Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)

* Découverte des oiseaux à travers des ateliers.

* Musique sur la Rive Sud

* Éveil musical : 3 ateliers le matin (0-3 ans) et 2 ateliers l’après-midi (4-7 ans). Inscriptions sur place.

* La Maison du Vélo, Roazhon Mobility, Le Réseau STAR, La Petite Rennes et Rayons d’Action

* Atelier d’auto-réparation, informations, piste de sécurité routière, marquage BicyCode. Venez avec votre vélo.

* Jardin des Lutins

* Jeux de construction et gommettes.

### Restauration

Restauration sur place avec le foodtruck [La Bazh](https://www.facebook.com/labazh/?locale=fr_FR).

Programmation : [https://www.ville-bruz.fr/event/la-fete-de-lenfance/](https://www.ville-bruz.fr/event/la-fete-de-lenfance/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-14T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-14T17:30:00.000+02:00

Maison des enfants Bruz 5 avenue Legault Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine