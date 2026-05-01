La Fête de l’estampe à Castillon Les BoBards Castillon-la-Bataille

Castillon-la-Bataille

La Fête de l’estampe à Castillon

Les BoBards 69 rue Planterose Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-06-15 13:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Dans le cadre de la Fête de l’estampe, Les Bobards, en collaboration avec Manifestampe, proposent une exposition du dimanche 24 mai au lundi 15 juin.

Vernissage le Dimanche 24 mai à partir de 11h30.

Les Artistes: Georgette Bastian, Charlie Kéramsi, Alain Bergeon, Jean Claude Kagan, Mehdi Beneitez, Carine Picotin et Robert Kéramsi. .

Les BoBards 69 rue Planterose Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 82 29 13 lesbobards.espace@gmail.com

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English : La Fête de l’estampe à Castillon

L’événement La Fête de l’estampe à Castillon Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Castillon-Pujols