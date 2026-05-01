La Fête de l’estampe à Castillon Les BoBards Castillon-la-Bataille
La Fête de l’estampe à Castillon Les BoBards Castillon-la-Bataille dimanche 24 mai 2026.
Castillon-la-Bataille
La Fête de l’estampe à Castillon
Les BoBards 69 rue Planterose Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-06-15 13:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dans le cadre de la Fête de l’estampe, Les Bobards, en collaboration avec Manifestampe, proposent une exposition du dimanche 24 mai au lundi 15 juin.
Vernissage le Dimanche 24 mai à partir de 11h30.
Les Artistes: Georgette Bastian, Charlie Kéramsi, Alain Bergeon, Jean Claude Kagan, Mehdi Beneitez, Carine Picotin et Robert Kéramsi. .
Les BoBards 69 rue Planterose Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 82 29 13 lesbobards.espace@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Fête de l’estampe à Castillon
L’événement La Fête de l’estampe à Castillon Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Castillon-Pujols
À voir aussi à Castillon-la-Bataille (Gironde)
- Ciné-club Castillon-la-Bataille 23 mai 2026
- Ateliers culinaires Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 30 mai 2026
- Kamishibaï de Robert Jossel Les BoBards Castillon-la-Bataille 31 mai 2026
- Recycl’Art création et détournement d’objet Les BoBards Castillon-la-Bataille 7 juin 2026
- Sculpture avec Robert Keramsi Les BoBards Castillon-la-Bataille 13 juin 2026