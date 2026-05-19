La Fête de l’Été 2026 Stade du Centre Carpiquet

Carpiquet

La Fête de l’Été 2026

Stade du Centre Rue Marie-Thérèse Nicolle Carpiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La soirée s’ouvrira avec Hadagio feat. Angie, un concert original alliant énergie live et sonorités acoustiques. Place ensuite à Back to the Police , un tribute qui fera revivre les plus grands classiques du trio britannique. Pour clôturer la nuit en beauté, DJ et producteur français Azka.

Le samedi 27 juin 2026, la Fête de l’Été fera son grand retour pour une édition.

Dès 18h30, des foodtrucks seront installés sur place pour assurer la restauration et permettre à chacun de se retrouver autour d’un repas dans une ambiance détendue. Le coup d’envoi des festivités sera donné à 19h30, avec une programmation pensée pour séduire tous les publics.

La soirée s’ouvrira avec Hadagio feat. Angie, un concert original alliant énergie live et sonorités acoustiques, porté par la complicité du groupe et de la violoniste.

Place ensuite à Back to the Police , un tribute qui fera revivre les plus grands classiques du trio britannique — de Roxanne à Every Breath You Take .

Pour clôturer la nuit en beauté, le DJ et producteur français Azka prendra les commandes des platines. Adepte de house, tech house et techno, il s’est fait remarquer ces derniers temps avec une série de remixes audacieux. Une signature électro festive et électrique qui promet de faire danser le public jusqu’au bout de la nuit.

Pensée comme un moment de fête ouvert et accessible, cette soirée célèbre l’arrivée de l’été, les jeunes diplômés et le plaisir simple de se retrouver autour de la musique. Curieux, mélomanes, danseurs, familles tout le monde est le bienvenu.

Rendez-vous le samedi 27 juin 2026 au stade du centre, rue Marie-Thérèse Nicolle à Capiquet, à partir de 18h30. Entrée libre. .

Stade du Centre Rue Marie-Thérèse Nicolle Carpiquet 14650 Calvados Normandie +33 2 31 71 20 20 accueil@carpiquet.fr

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English : La Fête de l’Été 2026

The evening opens with Hadagio feat. Angie, an original concert combining live energy and acoustic sounds. Then it’s on to Back to the Police, a tribute to the British trio’s greatest classics. To round off the night in style, French DJ and producer Azka.

L’événement La Fête de l’Été 2026 Carpiquet a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer