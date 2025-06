LA FÊTE DE L’ÉTÉ Lamalou-les-Bains 5 juillet 2025 07:00

Hérault

LA FÊTE DE L’ÉTÉ Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

L’association du quartier de Capimont vous invite à la fête de l’été

samedi 5 juillet à partir de 20h à la salle des Fête de Lamalou les Bains.

Animation musical assuré par O’Soledad

Inscription obligatoire jusqu’au 30 juin, au 06 13 23 07 34 ou 06 75 22 27 32

Tarif 25€ (20€ adhérents)

L’association du quartier de Capimont vous invite à la fête de l’été

samedi 5 juillet à partir de 20h à la salle des Fête de Lamalou les Bains.

Animation musical assuré par O’Soledad

Inscription obligatoire jusqu’au 30 juin, au 06 13 23 07 34 ou 06 75 22 27 32

Tarif 25€ (20€ adhérents)

20h Apéritif

20h30 Pamplemousse garni Jambon braisé et pommes de terre rissolées fromage glace café .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 13 23 07 34

English :

The Capimont neighborhood association invites you to its summer party

saturday July 5 from 8pm at the Salle des Fête in Lamalou les Bains.

Musical entertainment provided by O’Soledad

Registration required by June 30, on 06 13 23 07 34 or 06 75 22 27 32

Price: 25? (20? for members)

German :

Der Verein des Capimont-Viertels lädt Sie zum Sommerfest ein

am Samstag, den 5. Juli ab 20 Uhr im Festsaal von Lamalou les Bains.

Musikalische Unterhaltung durch O’Soledad

Anmeldung bis zum 30. Juni unter 06 13 23 07 34 oder 06 75 22 27 32 erforderlich

Preis: 25? (20? Mitglieder)

Italiano :

L’associazione di quartiere Capimont vi invita alla sua festa estiva

sabato 5 luglio dalle 20:00 presso la Salle des Fête di Lamalou les Bains.

Intrattenimento musicale a cura di O’Soledad

Iscrizione obbligatoria entro il 30 giugno, al numero 06 13 23 07 34 o 06 75 22 27 32

Prezzo: 25 euro (20 euro per i soci)

Espanol :

La asociación de vecinos de Capimont le invita a su fiesta de verano

sábado 5 de julio a partir de las 20.00 horas en la Sala de la Fiesta de Lamalou les Bains.

Animación musical a cargo de O’Soledad

Inscripción obligatoria antes del 30 de junio, en el 06 13 23 07 34 o en el 06 75 22 27 32

Precio: 25 euros (20 euros para los socios)

L’événement LA FÊTE DE L’ÉTÉ Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB