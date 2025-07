La Fête de l’été Morgny-la-Pommeraye

La Fête de l’été Morgny-la-Pommeraye dimanche 13 juillet 2025.

La Fête de l’été

Morgny-la-Pommeraye Seine-Maritime

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 13:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-13

Loisirs et culture morinois organise sa traditionnelle fête de l’été du 13 juillet à Morgny-la-Pommeraye.

Au programme

de 13h à 18h30 exposition de vieux véhicules, défilé dans Morgny et balade gratuite

22h retraite aux flambeaux ainsi que des animations aux stands

Pour clôturer cette soirée, rendez vous vers 23H pour le grand feu d’artifice.

Lundi 14 juillet 2024 à 11h30: cérémonie au Monument aux morts suivi d’un verre de l’amitié dans la salle polyvalente de la mairie.

Morgny-la-Pommeraye 76750 Seine-Maritime Normandie

English : La Fête de l’été

Loisirs et Culture Morinois organizes its traditional summer festival on July 13 in Morgny-la-Pommeraye.

Program:

1pm to 6:30pm: exhibition of old vehicles, parade through Morgny and free ride

10pm: torchlight procession and entertainment at the stands

To round off the evening, join us around 11pm for the grand fireworks display.

Monday July 14, 2024 at 11:30am: ceremony at the Monument aux morts, followed by a « verre de l’amitié » in the town hall’s salle polyvalente.

German :

Loisirs et culture morinois organisiert sein traditionelles Sommerfest am 13. Juli in Morgny-la-Pommeraye.

Auf dem Programm stehen:

von 13.00 bis 18.30 Uhr: Ausstellung alter Fahrzeuge, Umzug durch Morgny und kostenlose Fahrt

22 Uhr: Fackelzug sowie Unterhaltung an den Ständen

Zum Abschluss des Abends treffen Sie sich gegen 23 Uhr zum großen Feuerwerk.

Montag, 14. Juli 2024, 11:30 Uhr: Zeremonie am Kriegsdenkmal, gefolgt von einem Glas Freundschaft im Mehrzweckraum des Rathauses.

Italiano :

Loisirs et Culture Morinois organizza il suo tradizionale festival estivo il 13 luglio a Morgny-la-Pommeraye.

In programma:

dalle 13.00 alle 18.30: esposizione di veicoli d’epoca, sfilata per Morgny e giro libero

ore 22.00: fiaccolata e animazione presso gli stand

Per concludere la serata, intorno alle 23 è previsto uno spettacolo pirotecnico.

Lunedì 14 luglio 2024 alle 11.30: cerimonia al monumento ai caduti seguita da un ricevimento in municipio.

Espanol :

Loisirs et Culture Morinois organiza su tradicional festival de verano el 13 de julio en Morgny-la-Pommeraye.

En el programa:

de 13:00 a 18:30 h: exposición de vehículos antiguos, desfile por Morgny y paseo gratuito

22.00 h: desfile de antorchas y animación en las casetas

Como colofón, fuegos artificiales hacia las 23:00 h.

Lunes 14 de julio de 2024 a las 11.30 h: ceremonia en el memorial de guerra seguida de una recepción en el ayuntamiento.

L’événement La Fête de l’été Morgny-la-Pommeraye a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin