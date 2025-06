LA FÊTE DE L’ÉTÉ Murviel-lès-Béziers 13 juillet 2025 07:00

Hérault

LA FÊTE DE L’ÉTÉ Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Que diriez vous d’une journée où on peut tout concilier faire du shopping, manger un bon repas, écouter de la musique, assister à un spectacle, aller se faire tatouer, profiter d’un massage, crânien, des mains, de la réflexologie plantaire, un soin énergétique, se faire tirer les cartes, découvrir des créateurs. Pour les enfants, château gonflable, maquillage féerique, crêpes, glaces.

.

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 15 83 01 56 patou.serrano@live.fr

English :

How about a day where you can do it all: shop, eat a good meal, listen to music, see a show, get a tattoo, enjoy a massage, cranial massage, hand massage, foot reflexology, energy treatment, have your cards drawn, discover designers. For the kids, there’s a bouncy castle, fairy-tale make-up, crêpes and ice creams.

German :

Wie wäre es mit einem Tag, an dem man alles unter einen Hut bringen kann: shoppen, gut essen, Musik hören, eine Vorstellung besuchen, sich tätowieren lassen, eine Massage genießen, eine Kopf- oder Handmassage, eine Fußreflexzonenmassage, eine Energiebehandlung, sich die Karten legen lassen, Designer kennenlernen. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, märchenhaftes Make-up, Crêpes und Eis.

Italiano :

Che ne direste di una giornata in cui si può combinare tutto: fare shopping, mangiare un buon pasto, ascoltare musica, assistere a uno spettacolo, farsi tatuare, godersi un massaggio, un massaggio craniale, un massaggio alle mani, una riflessologia plantare, un trattamento energetico, farsi disegnare le carte, scoprire gli stilisti. Per i bambini, un castello gonfiabile, un trucco da favola, crêpes e gelati.

Espanol :

Qué le parecería un día en el que puede combinarlo todo: ir de compras, comer bien, escuchar música, asistir a un espectáculo, hacerse un tatuaje, disfrutar de un masaje, un masaje craneal, un masaje de manos, reflexología podal, un tratamiento energético, echarse las cartas, descubrir diseñadores. Para los niños, castillo hinchable, maquillaje de cuento, crepes y helados.

L’événement LA FÊTE DE L’ÉTÉ Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-06-17 par 34 OT AVANT-MONTS