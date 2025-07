LA FÊTE DE L’ÉTINBULLE Pré-en-Pail-Saint-Samson

LA FÊTE DE L’ÉTINBULLE Pré-en-Pail-Saint-Samson vendredi 18 juillet 2025.

LA FÊTE DE L’ÉTINBULLE

La Mellerie Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Début : 2025-07-18 10:00:00

fin : 2025-07-19 04:00:00

2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20

La fête s’invite et prend place sur l’archéo-ferme un grand week-end festif au cœur du bocage.

Cette édition 2025, s’étend sur 3 jours 2 soirées concerts et spectacles (18 et 19 juillet) et dimanche bien-être (20 juillet). Dès vendredi, savourez une soirée sous les étoiles avec Les Colporteurs Sabotés (spectacle équestre et conté) avant de danser en profitant des concerts.

Un week-end très animé

La fête s’adresse à tous, petits comme grand, profitez tout le week-end les animations et spectacles, expo et balade nature pour jouer, découvrir, bricoler avec la nature. Sans oublier, le traditionnel stand Jeux, pour défier les copains. Dimanche, palets, molky et autres jeux détente seront de sortie.

Des concerts tout le week-end

En soirée et fin de journée, 9 concerts pour vous ravir les oreilles de la musique irlandaise, à la synth-pop en passant par le rock.

Nouveauté dimanche, nous vous proposons une sieste musicale et deux concerts, pour terminer le week-end en musique.

Le festival est résolument écoresponsable, bio et local, de sa conception (pas de mécanisation) à son déroulement, pour une édition naturellement festive. .

La Mellerie Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 9 78 80 98 20 contact@etinbulle.com

English :

A festive weekend in the heart of the bocage.

German :

Das Fest lädt ein und findet auf der Archäo-Farm statt: ein großes Festwochenende im Herzen der Bocage.

Italiano :

I festeggiamenti si svolgono nell’archeo-fattoria: un grande weekend di festa nel cuore del bocage.

Espanol :

Las fiestas se celebran en la granja arqueológica: un gran fin de semana de fiesta en el corazón del bocage.

