La Fête de l’Hippodrome Amiens

La Fête de l’Hippodrome

99 Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Amiens L’Hippodrome du Petit Saint-Jean s’apprête à faire vibrer la

métropole à toute allure. Pour cette nouvelle année,

24 réunions hippiques sont programmées de fin février à fin décembre.

Du trot, du galop, des soirées thématiques et des partenaires, la saison

s’annonce riche en émotions.

Plusieurs rendez-vous incontournables animeront le reste de l’année

25 avril La Fête de l’Hippodrome. Une soirée sous le signe de la convivialité

avec de nombreuses animations comme un spectacle équestre.

19 septembre La soirée Américaine. Ambiance USA garantie pour une

nocturne mêlant l’adrénaline des courses à l’esprit américain.

03 octobre La soirée Blanche Amiens Métropole. Pour célébrer le

partenariat avec la métropole, l’entrée sera gratuite pour tous lors de cette

soirée à thème.

Informations pratiques

Tarif 4 € (Tarif unique toute l’année à l’exception du 03/10)

99 Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 52 24 91 hippodrome.amiens@wanadoo.fr

English :

Amiens ? The Hippodrome du Petit Saint-Jean is getting ready to rock the

metropolis at full speed. This New Year,

24 horse meetings are scheduled from the end of February to the end of December.

Trotting, galloping, themed evenings and partners, the season

season promises to be an exciting one.

The rest of the year will see a number of not-to-be-missed events:

april 25: La Fête de l?Hippodrome. An evening of conviviality

with plenty of entertainment, including a horse show.

september 19: The American Evening. USA atmosphere guaranteed for a

the adrenalin of racing and the American spirit.

october 03: La soirée Blanche ? Amiens Métropole. To celebrate the

partnership with the metropolis, free admission for all on this

theme evening.

Practical information

Price: 4? (One price all year round, except 03/10)

L’événement La Fête de l’Hippodrome Amiens a été mis à jour le 2026-02-05 par OT D’AMIENS