La fête de l’indigo LES JARDINS DU BIONHEUR Targon

Informations pratiques

Targon

La fête de l’indigo

Les jardins du bionheur 8 Chemin du Petit Babeau Targon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’univers de l’indigo japonais traditionnel, de la graine à la teinture en passant par les plants d’indigo. Visite du jardin tinctorial. Démonstration de teinture, exposition de shiboris teints à l’indigo par Caroline Cochet, exposition photos Voyage sur l’île de Shikoku de Marie-Laure Shioda, petit marché japonais (raku, objets insolites, indigo & shibori), concert dessiné à 15 h dans le jardin avec Sophie Bataille & Gwendal. Petite restauration et buvette sur place, possibilité de pique-niquer dans le jardin. .

Les jardins du bionheur 8 Chemin du Petit Babeau Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine ateliermademoisellec@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête de l’indigo

L’événement La fête de l’indigo Targon a été mis à jour le 2026-08-17 par OT de l’Entre-deux-Mers