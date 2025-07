La Fête de l’Oie Courcoury

La Fête de l’Oie Courcoury jeudi 14 août 2025.

La Fête de l’Oie

Le Bourg Courcoury Charente-Maritime

Début : 2025-08-14 09:00:00

fin : 2025-08-15 22:00:00

2025-08-14

L’association La Cour’Oie organise la 30ème Fête de l’Oie du village de Courcoury.

Le Bourg Courcoury 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 18 23 lacouroie@gmail.com

English :

The Cour’Oie association organizes the 30th Fête de l’Oie in the village of Courcoury.

German :

Der Verein La Cour’Oie organisiert das 30. Gänsefest des Dorfes Courcoury.

Italiano :

L’associazione Cour’Oie organizza la 30ª Festa dell’Oca nel villaggio di Courcoury.

Espanol :

La asociación Cour’Oie organiza la 30ª Fiesta de la Oca en el pueblo de Courcoury.

L’événement La Fête de l’Oie Courcoury a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge