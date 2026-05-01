Louvemont

La fête de mai

Lieu dit du Buisson Louvemont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

La fête de mai:

Marché de création artisanales: exposants concert librairie ressourcerie camion pizza buvette.

Samedi 23 mai de 11h à 18h à la louverie lieu dit du buisson à Louvemont .

Entrée sur adhésion (prix libre) pas de CB sur place. .

Lieu dit du Buisson Louvemont 52130 Haute-Marne Grand Est associationlalouverie@gmail.com

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English :

L’événement La fête de mai Louvemont a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne