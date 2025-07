la Fête de Mange! Le Grand-Mas Mouret

Le Grand-Mas 42 rue des Devèzes Mouret Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Le 12 juillet, aux Ateliers du Geste à Mouret, la Fête de MANGE! déploie son univers une journée pour ressentir, découvrir, questionner, célébrer.

Ce festival, temps fort de notre association, est bien plus qu’un simple rendez-vous artistique c’est une invitation à habiter un territoire sensible, à tisser des liens entre les œuvres, les êtres, les idées. Dans une ambiance conviviale et festive, spectacles, exposition photographique, concerts, créations partagées et repas sur place composent un programme éclectique.

Rejoignez-nous pour une journée où l’on mange, on rit, on pense, on vibre ensemble. .

Le Grand-Mas 42 rue des Devèzes Mouret 12330 Aveyron Occitanie

English :

On July 12, at the Ateliers du Geste in Mouret, the Fête de MANGE! unfurls its universe: a day to feel, discover, question and celebrate.

German :

Am 12. Juli findet in den Ateliers du Geste in Mouret das Fest MANGE! statt: ein Tag zum Fühlen, Entdecken, Fragen und Feiern.

Italiano :

Il 12 luglio, presso gli Ateliers du Geste di Mouret, il festival MANGE! dispiega il suo universo: una giornata per sentire, scoprire, interrogarsi e festeggiare.

Espanol :

El 12 de julio, en los Ateliers du Geste de Mouret, el festival MANGE! despliega su universo: una jornada para sentir, descubrir, cuestionar y celebrar.

