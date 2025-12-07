La Fête de Noël

678 Croix Saint Blaise Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

C’est Noël avant l’heure au parc Rêver Réalité. Venez découvrir un vrai petit village de Noël, boire un verre de vin chaud, manger une bonne tartiflette et des bons gâteaux, faire un tour de poney et bien sûr, ne loupez pas les spectacles de nos élèves.

Le Père Noël nous fera l’honneur d’être avec nous pour cette journée.

Les spectacles se passent sous le manège couvert et les autres animations à l’extérieur dans le parc. Entrée au chapeau.

L’entrée du parc est libre et gratuite.

Le parking est dans un pré.

Toilettes sèches à disposition.

Pas de règlement par CB.

Informations si besoin au 06.31.73.67.70. .

678 Croix Saint Blaise Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 31 73 67 70 reverealite@hotmail.fr

L’événement La Fête de Noël Jullouville a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Granville Terre et Mer